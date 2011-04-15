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11/06/2020
12:23

Компания "Сарапул-молоко" отгрузила партию молочной продукции в Китай

ПП "Сарапул-молоко" отгрузила партию молочной продукции в Китай. Об этом говорится в сообщении компании "Комос".

Это первая отгрузка в рамках контракта, подписанного в конце апреля 2020 года между молочным субхолдингом ОАО "МИЛКОМ" и китайской компанией из Гуанчжоу.

В состав партии вошли коктейли со вкусом банана, черники, ванили, шоколада и клубники в упаковке 200 Slim Leaf - всего 25 паллет. Общий вес партии составил порядка 20 т.

Товар поедет автотранспортом до Маньчжурии, так как китайские партнёры предпочли наиболее быстрый способ доставки. Продукция прибудет в пункт назначения после 20 июня.

Также компания "МИЛКОМ" подала заявку в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) на аккредитацию ещё одной площадки, входящей в состав молочного субхолдинга - "Глазов-молоко". Планируется, что данное предприятие будет поставлять творожную продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, а также сухие молочные продукты в Китай и ОАЭ.

"Комос Групп" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который осуществляет полный производственно-сбытовой цикл (производство, переработку, реализацию с/х продукции оптом и в розницу, логистику). Предприятие занимается переработкой молока и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России.

"AK&M" от 11.06.2020
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