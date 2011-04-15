Компания "Сарапул-молоко" отгрузила партию молочной продукции в Китай

ПП "Сарапул-молоко" отгрузила партию молочной продукции в Китай. Об этом говорится в сообщении компании "Комос".



Это первая отгрузка в рамках контракта, подписанного в конце апреля 2020 года между молочным субхолдингом ОАО "МИЛКОМ" и китайской компанией из Гуанчжоу.



В состав партии вошли коктейли со вкусом банана, черники, ванили, шоколада и клубники в упаковке 200 Slim Leaf - всего 25 паллет. Общий вес партии составил порядка 20 т.



Товар поедет автотранспортом до Маньчжурии, так как китайские партнёры предпочли наиболее быстрый способ доставки. Продукция прибудет в пункт назначения после 20 июня.



Также компания "МИЛКОМ" подала заявку в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) на аккредитацию ещё одной площадки, входящей в состав молочного субхолдинга - "Глазов-молоко". Планируется, что данное предприятие будет поставлять творожную продукцию в Объединённые Арабские Эмираты, а также сухие молочные продукты в Китай и ОАЭ.



"Комос Групп" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, который осуществляет полный производственно-сбытовой цикл (производство, переработку, реализацию с/х продукции оптом и в розницу, логистику). Предприятие занимается переработкой молока и осуществляет оптовые и прямые продажи собственной продукции по всей территории России.



"AK&M" от 11.06.2020