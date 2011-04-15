2ГИС становится частью экосистемы Сбербанка

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и о приобретении контрольной доли 2ГИС. Об этом говорится в сообщении банка.



По итогам сделки, в которой также участвует ООО "О2О Холдинг" (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта), доля Сбербанка составит 72%, доля О2О - 3%, основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС.



Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14.3 млрд руб.



В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2020 года.



Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес.



Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и так далее), заказывать и оплачивать его.



2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов, не имеющих присутствия или недостаточно представленных в онлайн-пространстве, обеспечив им доступ к огромной аудитории и открыв новые возможности для развития бизнеса - продавать товары онлайн и доставлять их потребителям, обеспечить удобную коммуникацию с клиентами и партнёрами, а также управлять позиционированием в медиа.



Компания будет развивать удобные инструменты для разработчиков, желающих создавать лучший опыт локального поиска, картографии и навигации в цифровых продуктах.



Наличие собственной картографической платформы позволит компаниям экосистемы Сбербанка создавать уникальные продукты и сервисы, обеспечивая лучший клиентский опыт. Интеграция с 2ГИС ускорит развитие различных направлений бизнеса Сбербанка, его экосистемы, а также совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, таких как: Сберлогистика, Сбермаркет, Ситимобил, Delivery Club, SberFood, Самокат и другие. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.



Сбербанк и 2ГИС уже приступили к реализации совместных инициатив по продвижению продуктов и сервисов экосистемы, а также внедрению новых востребованных функций в приложениях 2ГИС.



2ГИС - ведущая российская компания в сфере разработки цифровых карт и справочников городов, предоставляющая геоинформационные и гиперлокальные сервисы около 50 млн пользователей (MAU) в России, СНГ и дальнем зарубежье.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.06.2020