Объём ипотеки, выданный Абсолют Банком в мае, вырос на 70% до 1.6 млрд руб.

Общая сумма жилищных кредитов, выданных Абсолют Банком в мае 2020 года, составила 1.6 млрд руб., что на 70% превышает результаты апреля. Об этом говорится в сообщении банка.



По программе "Ипотека с господдержкой 2020" банк выдал почти 900 млн руб. выдал на покупку квартир в новостройках в мае.



ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры НПФ "Благосостояние").



"AK&M" от 11.06.2020