Прибыль Транснефти по МСФО за I квартал выросла на 13% до 57 млрд руб.

Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13% до 57 млрд руб. с 50 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка увеличилась на 1% до 263 млрд руб. с 260 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 3% до 134 млрд руб. со 130 млрд руб.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 2019 год упала на 20% до 179 млрд руб. с 224 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 1.064 трлн руб. с 980 млрд руб., показатель EBITDA - на 12% до 486 млрд руб. с 433 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за IV квартал 2019 года упала на 34% до 35 млрд руб. с 53 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 271 млрд руб. с 264 млрд руб., показатель EBITDA упал на 8% до 110 млрд руб. со 119 млрд руб.



"AK&M" от 11.06.2020