Госдума в первом чтении приняла поправки в ГК РФ о госрегистрации объектов интеллектуальных прав

Госдума в первом чтении приняла поправки в Гражданский кодекс РФ о государственной регистрации объектов интеллектуальных прав. Об этом говорится в сообщении ГД.



Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении, сообщил, что законопроектом предусматривается внесение изменений в Гражданский кодекс, направленных на совершенствование процедуры рассмотрения Роспатентом заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.



Законопроект предоставляет возможность Роспатенту осуществлять деятельность, связанную с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности - непосредственно или через подведомственное учреждение.



"В настоящее время государственные услуги в этой сфере предоставляются Роспатентом с участием ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), который проводит подготовительные работы для осуществления Роспатентом правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности. Однако на практике возникают затруднения в разграничении функций Роспатента и ФИПС, что призваны урегулировать положения законопроекта", - сообщил П.Крашенинников.



При подаче заявки на получение патента на изобретение или полезную модель законопроект предусматривает возможность проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения аккредитованными в Роспатенте российскими научными и образовательными организациями. При этом услуга по проведению предварительного информационного поиска будет предоставляться заявителям на добровольной основе, а ее стоимость будет определяться научными и образовательными организациями исходя из сложности, объема и срока каждого информационного поиска. В настоящее время информационный поиск проводится в составе государственной услуги, предоставляемой ФИПС.



Также предлагается наделить Правительство РФ полномочием по установлению количества поданных одним заявителем заявок в течение года, в отношении которых он освобождается от уплаты патентных пошлин.



"Предлагаемые изменения позволят снизить сроки государственной регистрации объектов интеллектуальных прав, а также размер пошлин, взимаемых за экспертизу по заявкам на изобретение, полезные модели, по которым был проведён предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности. Кроме того, изменения позволят повысить качество проведения информационного поиска за счёт расширения круга квалифицированных специалистов в различных областях науки и техники", - отметил П.Крашенинников.



Новые нормы, за отдельным исключением, предлагается вводить в действие по истечении года после официального опубликования закона.



"AK&M" от 11.06.2020