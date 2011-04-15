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11/06/2020
13:01

Сбербанк и Россельхозбанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации залогового имущества

Сбербанк и Россельхозбанк (РСХБ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации залогового имущества и непрофильных активов на специальном ресурсе Сбербанка Портал DA. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

В рамках соглашения РСХБ сможет размещать активы на маркетплейсе Портал DA, где зарегистрировано более 14 тыс. проверенных инвесторов.

Портал DA - это универсальный инструмент для реализации активов и взаимодействия с инвесторами. На нём Сбербанк, а также другие банки и организации реализуют залоговые и непрофильные активы по доступным ценам. Это маркетплейс для всех, кто желает купить или продать активы, а также, при необходимости, подать заявку на кредит на покупку проблемного актива или получить консультацию по процедуре банкротства.

На данный момент на площадке зарегистрировано 14 тыс. профессиональных инвесторов и размещено свыше 6.5 тыс. активов как для бизнеса, так и для личных целей.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сберанка.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 11.06.2020
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