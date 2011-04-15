М.Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Об этом говорится на сайте Кабмина.



Скорректировать привычный порядок пришлось из-за распространения новой коронавирусной инфекции.



Все российские школьники - и девятых, и одиннадцатых классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.



Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.



Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.



Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.



"AK&M" от 11.06.2020