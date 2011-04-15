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11/06/2020
14:23

Ингосстрах выплатил более 4.8 млн руб. за повреждённое здание

Ингосстрах выплатил клиенту страховое возмещение в размере более 4.8 млн руб. за здание, пострадавшее во время пожара. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл в городе Подольске Московской области.

По договору в Ингосстрахе застрахованы объекты недвижимости. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков, поломки оборудования и других рисков. Имущество было застраховано на общую сумму 899.6 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 11.06.2020
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