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11/06/2020
14:32

Участок автодороги МКАД - посёлок Коммунарка откроют в ближайшие месяцы

Участок автодороги МКАД - посёлок Коммунарка откроют в ближайшие месяцы. Об этом сообщила столичная мэрия.

Сейчас завершаются отделочные работы в тоннеле направленного левоповоротного съезда с МКАД и на пешеходном переходе, монтируется наружное освещение и укладывается асфальт, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, слова которого приводятся в сообщении.

Благодаря тоннелю можно будет выезжать с внутренней стороны МКАД в сторону области. Его протяжённость составит 495 м. На объекте завершаются работы по гидроизоляции и облицовке, покраска, вокруг тоннеля идёт благоустройство территории. Скоро закончится и строительство надземного пешеходного перехода: на нём ведётся остекление, скоро начнётся установка лифтового оборудования.

"Объект почти готов. Ещё раньше мы завершили строительство эстакады направленного левоповоротного съезда с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области. Работы по строительству тоннеля направленного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки завершены на 95%", - сказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Протяжённость эстакады с двумя полосами движения - 440.6 м.
Глава ведомства также добавил, что планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.

Реализация проекта улучшит дорожно-транспортную ситуацию на участке Калужского шоссе в районе посёлков Газопровод и Коммунарка, а также разгрузит участок дублёра Калужского шоссе в районе посёлка Дубровка.

"AK&M" от 11.06.2020
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