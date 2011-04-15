Участок автодороги МКАД - посёлок Коммунарка откроют в ближайшие месяцы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Сейчас завершаются отделочные работы в тоннеле направленного левоповоротного съезда с МКАД и на пешеходном переходе, монтируется наружное освещение и укладывается асфальт, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, слова которого приводятся в сообщении.



Благодаря тоннелю можно будет выезжать с внутренней стороны МКАД в сторону области. Его протяжённость составит 495 м. На объекте завершаются работы по гидроизоляции и облицовке, покраска, вокруг тоннеля идёт благоустройство территории. Скоро закончится и строительство надземного пешеходного перехода: на нём ведётся остекление, скоро начнётся установка лифтового оборудования.



"Объект почти готов. Ещё раньше мы завершили строительство эстакады направленного левоповоротного съезда с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области. Работы по строительству тоннеля направленного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки завершены на 95%", - сказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



Протяжённость эстакады с двумя полосами движения - 440.6 м.

Глава ведомства также добавил, что планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.



Реализация проекта улучшит дорожно-транспортную ситуацию на участке Калужского шоссе в районе посёлков Газопровод и Коммунарка, а также разгрузит участок дублёра Калужского шоссе в районе посёлка Дубровка.



"AK&M" от 11.06.2020