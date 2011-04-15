ЦБ установил порядок и сроки составления и представления отчётности

Совет директоров Банка России в рамках последовательной практики введения регуляторных послаблений в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 5 июня 2020 года принял решение об установлении порядка и сроков составления и представления отчётности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчётности и информации, установленные нормативными актами Банка России. Об этом говорится в материалах ЦБ.



Решение принято на основании части 8 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации".



"AK&M" от 11.06.2020