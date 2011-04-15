Трамвайное депо имени Апакова ждёт капитальный ремонт

Власти согласовали проект капитального ремонта трамвайных путей в реконструируемом трамвайном депо имени Апакова. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Работы пройдут на улице Шаболовка дом 9, в районе Якиманка (ЦАО).



Здание Замоскворецкого трамвайного парка, в котором расположено депо, построено инженером В.Г. Шуховым в 1909 году и признано уникальным памятником промышленной архитектуры начала ХХ века. Депо обслуживает трамвайные маршруты Центрального, Южного и Юго-Западного округов Москвы.



Специалисты проведут работы по реконструкции производственного корпуса трамвайного депо, предназначенного для хранения, технического обслуживания и мелкого ремонта вагонов.



В рамках проекта возведут склады, автомойки, электрощитовую, помещения подзарядки электрокар, участок приёма аккумуляторов, гараж подсобного транспорта, компрессорную, а также помещения охраны и санитарно-бытовых нужд.



Также предусмотрен демонтаж существующих и укладка новых трамвайных путей на открытой территории депо и улице Шаболовка. Перепланированы въезды и выезды на территорию депо со стороны Шаболовки.



Работы по прокладке инженерных коммуникаций будут производиться на проезжей части улицы Шаболовка при сохранении проезда в каждом направлении шириной не менее 3 м, в том числе за счёт устройства временных уширений. На этом участке введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч и запрещение остановки.



"AK&M" от 11.06.2020