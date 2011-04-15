Ингосстрах профинансировал противопожарные мероприятия и обеспечил оборудованием 400 жилых домов в Москве

Ингосстрах продолжает финансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан в многоквартирных домах Москвы в рамках системы страхования в жилищной сфере столицы. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Мероприятия включают комплектацию пожарных шкафов в жилых домах противопожарным оборудованием, огнебиозащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений, модернизацию систем дымоудаления и противопожарной автоматики, реконструкцию внутреннего противопожарного водопровода.



Начиная с 2018 года, работы уже проведены более чем в 400 жилых домах Восточного и Центрального округов города Москвы, их общая стоимость составила более 56 млн руб. Ещё около 25 млн руб. на аналогичные цели будет направлено до конца 2020 года.



Финансирование предупредительных мероприятий СПАО "Ингосстрах" осуществляет из средств, формируемых в рамках реализации системы страхования в жилищной сфере города Москвы. Источником формирования являются страховые взносы, уплачиваемые страхователями по договорам страхования жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирных домах. Согласно условиям договоров жилые помещения застрахованы от рисков повреждения или уничтожения в результате пожара, взрыва, сильного ветра (урагана, смерча, шквала) и сопровождающих этот ветер осадков, а также аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков; объекты общего имущества, дополнительно к перечисленным рискам, застрахованы от риска противоправных действий третьих лиц.



"Проведение мероприятий по предупреждению вероятности наступления страховых случаев в застрахованных многоквартирных жилых домах позволяет обеспечить защиту имущественных интересов граждан, – комментирует начальник управления жилищного страхования Ингосстраха Ирина Черткова. – Среди всех рисков именно пожар наносит самый большой ущерб, поэтому финансируемые нами мероприятия направлены именно на снижение вероятности его возникновения".



Напомним, что система страхования в жилищной сфере города Москвы действует с 1995 года. Ингосстрах принимает участие в Городской программе страхования жилья с 2018 года. Программа позволяет всем собственникам жилья или нанимателям в государственном жилищном фонде обеспечить защитой распложенные в многоквартирных домах жилые помещения (квартиры, комнаты в коммунальной квартире), включая их конструктивные элементы, отделку, инженерное оборудование и внутренние коммуникации.



Ежемесячный страховой взнос является единым для всех категорий многоквартирных домов и составляет с 1.01.2020 года 1.96 руб. за квадратный метр. Страховое покрытие одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленное в договоре, составляет 44 тыс. руб. Оплачивать страховые взносы можно помесячно вместе с услугами ЖКХ, а также единовременно по квитанции или в офисе Ингосстраха.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.06.2020