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11/06/2020
15:55

Amazon вводит мораторий на использование технологии распознавания лиц

Amazon вводит однолетний мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц, разработанный компанией. Об этом говорится в сообщении Amazon.

Тем не менее, таким организациям, как Thorn, Международный центр по пропавшим детям и Marinus Analytics будет разрешено применять Amazon Rekognition с целью спасении жертв работорговцев и воссоединения пропавших детей с их семьями.

Amazon призывает правительство ввести более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц. Следует отметить, что Конгресс, похоже, готов принять это решение.

Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира - в Сиэтле. Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировался, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия. Компания также владеет издательским подразделением Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, включая электронные ридеры Kindle, планшеты Amazon Fire, Fire TV и смарт-динамик Echo, и является крупнейшим в мире поставщиком услуг в моделях IaaS и PaaS (Amazon Web Services).

"AK&M" от 11.06.2020
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