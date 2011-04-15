Amazon вводит мораторий на использование технологии распознавания лиц

Amazon вводит однолетний мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц, разработанный компанией. Об этом говорится в сообщении Amazon.



Тем не менее, таким организациям, как Thorn, Международный центр по пропавшим детям и Marinus Analytics будет разрешено применять Amazon Rekognition с целью спасении жертв работорговцев и воссоединения пропавших детей с их семьями.



Amazon призывает правительство ввести более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц. Следует отметить, что Конгресс, похоже, готов принять это решение.



Amazon - американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира - в Сиэтле. Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировался, начав продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия. Компания также владеет издательским подразделением Amazon Publishing, киностудией Amazon Studios, производит линии бытовой электроники, включая электронные ридеры Kindle, планшеты Amazon Fire, Fire TV и смарт-динамик Echo, и является крупнейшим в мире поставщиком услуг в моделях IaaS и PaaS (Amazon Web Services).



"AK&M" от 11.06.2020