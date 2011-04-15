РЖД ищут инновации в части автоматизации проверки качества дизельного топлива

ОАО "РЖД" объявило о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений в области проверки контроля качества дизельного топлива и автоматизации этого процесса. Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время контроль качества поступающего в РЖД дизтоплива осуществляется в специализированных химико-технологических лабораториях. Автоматизация процесса позволит повысить эффективность проверок и гарантировать соответствие топлива нормативам. Это, в свою очередь, снизит возможность неполадок в работе техники, в том числе тепловозов.



Заявки принимаются в период с 1 июня по 12 июля 2020 года через специализированный раздел "Запросы" автоматизированной системы "Единое окно инноваций ОАО "РЖД" корпоративного интернет-портала ОАО "РЖД".



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 11.06.2020