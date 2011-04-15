РЖД восстанавливают курсирование ряда поездов дальнего следования

Холдинг "РЖД" восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования в связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в различных регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки. Об этом говорится в сообщении компании.



С третьей декады июня в расписании будут восстановлены 35 поездов формирования АО "ФПК" (дочернее общество РЖД), которые совершат более 1.5 тыс. рейсов. Согласно нормативному графику будут курсировать высокоскоростные поезда "Сапсан", выполняя до 30 рейсов в сутки.



При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено.



В июне в расписание возвращаются и поезда ФПК в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья. Они будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно. Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов, чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море после открытия курортного сезона. При этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.



Приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД, в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.



В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. В соответствии с рекомендациями санитарных врачей, вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо. В пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счёт ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.



Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Пассажиры могут в пути следования приобрести у проводника индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.



Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему будут приглашены медицинские работники. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 11.06.2020