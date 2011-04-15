Подмосковные производители масок получат 85 млн руб. субсидий

Для предприятий, которые производят маски, в Подмосковье разработана специальная мера поддержки - компенсация 80% затрат на приобретение оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Восемь предприятий, изготавливающих маски, получат субсидии в размере от 1.5 млн руб. до 19 млн руб. Компании будут реализовывать свою продукцию только на территории Московской области с наценкой не более 10%.



В ведомстве уточнили, что воспользоваться данной мерой поддержки могут все индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес.





"AK&M" от 11.06.2020