Подмосковные государственные стоматологические поликлиники с 15 июня возобновят плановые приёмы

В Московской области в государственных стоматологических поликлиниках с 15 июня 2020 года возобновляется оказание плановой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.



Записаться на приём можно на портале Госуслуг или через колл-центр губернатора 8-800-550-50-30.



В ведомстве отметили, что при посещении врача необходимо будет придерживаться определенных требований, в частности, вход в поликлинику только в перчатках и в маске, после каждого приёма будет проходить дезинфекция помещений. При входе в здание пациентам будет проводиться термометрия. На полу в учреждениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. На стойках администраторов установлены защитные экраны.



Напоминаем, что при появлении симптомов ОРВИ не следует посещать медицинскую организацию.





"AK&M" от 11.06.2020