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11/06/2020
16:28

McDonald's начал принимать поставки томатов из теплиц ГК "Белая Дача"

Макдоналдс начал принимать поставки свежих томатов из теплиц группы компаний "Белая Дача" в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении компании.

С выходом этого производства на полную мощность в 2021 году Макдоналдс втрое уменьшит объём импорта томатов в зимний период.

Уже сегодня Макдоналдс использует в летний сезон только томаты, выращенные в России. При этом к 2021 году компания рассчитывает в рамках стратегии импортозамещения во всех регионах России снизить долю импортных томатов в зимний сезон с 40% до 15%, а в перспективе - полностью перейти на локальные томаты. Это станет возможным благодаря технологиям, которые были применены при реализации проекта новых теплиц: теперь поставщики Макдоналдс могут выращивать качественные томаты даже зимой.

Теплицы расположены в уникальной природно-климатической зоне рядом с Кисловодском на высоте 850 м над уровнем моря. Это позволяет сохранять оптимальные температурные условия для выращивания овощей как в дневное, так и в ночное время. Территория отличается высоким качеством подземных вод, которые подпитывают ледники Кавказа. В теплицах применяются насекомые опылители, чтобы процесс был очень близок к выращиванию в открытом грунте. Опыление насекомыми повышает урожайность и улучшает вкусовые качества томата.

При строительстве тепличного комплекса использовались новейшие решения: собственные генераторы электроэнергии, современная котельная, уникальная японская пленка F-Clean, которая пропускает весь спектр ультрафиолетового излучения, обеспечивающего высокое качество и вкус овощной продукции, а также голландские конструкции теплиц. Для работы комплекса организованы новые инженерные коммуникации: газопровод от близлежащих газовых сетей до собственной котельной, линия электропередачи, подключение к проходящим по границам земельного участка системам водоснабжения и канализации, сбор дождевой и снеготалой воды, скважины добычи подземной воды для полива растений в теплицах с ресурсосберегающей технологией очистки и повторного использования дренажа. В конце 2019 года запущена вторая очередь тепличного комбината для обеспечения круглогодичного выращивания томатов с использованием досвечивания лампами растений в зимний период.

Одно из требований Макдоналдс к томатам - большое количество камер с семенами, от пяти до семи (их можно посчитать, внимательно рассмотрев слайс томата в поперечном сечении). Это важно, чтобы при нарезке слайс томата был одновременно мясистым и сочным. Поставщики подбирают сорта и меняют их каждые два года.

В настоящее время томаты в Макдоналдс поставляют из теплиц "Белой Дачи" в Кисловодске, Грин Хауз в Старом Осколе и Агрокультура Групп в Московской области, в Кашире.

McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.

Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года.

Макдоналдс в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых Макдоналдс обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2.5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%.

"AK&M" от 11.06.2020
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