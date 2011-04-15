Яндекс хочет купить у Uber 38% акций Яндекс.Такси

Российская технологическая компания Yandex NV рассматривает возможность покупки доли Uber Technologies Inc. в их совместном подразделении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Компания хочет купить все 38% акций Uber в Яндекс.Такси.

Uber оценил свою долю в совместном предприятии в $1.24 млрд по состоянию на 31 марта 2020 года.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



Uber - международная компания - создала мобильное приложение для вызова такси.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.06.2020