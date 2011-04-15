Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 июня 2020 года.



УЩЕРБ ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ ОЦЕНКУ РИСКОВ ОПАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Как стало известно "Ъ", депутаты Госдумы предлагают полностью отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве наиболее опасных объектов - например, мусоросжигательных заводов. Такую норму "Ъ" обнаружил в пакете поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта на другую тему. Опрошенные "Ъ" эксперты опасаются рисков "возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба природным ресурсам и населению". В свою очередь, бизнес заявляет, что проекты опасных объектов все равно будут проходить проверку на соответствие экологическим требованиям Главгосэкспертизой при Минстрое, а отмена ГЭЭ существенно ускорит процесс согласования и сроки сдачи строек.





СТОП-СУЛТАН

КАЗАХСТАН ЗАКРЫЛСЯ ОТ РОССИЙСКИХ ВАГОНОВ



Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение. С 15 июня в Казахстан не смогут въезжать российские порожние полувагоны, которые из-за низких ставок сегодня выигрывают конкуренцию за грузы у местных операторов. Формально Нур-Султан вводит запрет по причине перегруженности инфраструктуры, но по мнению экспертов и источников "Ъ", причины запрета сугубо коммерческие.





ВМЕСТО ПЛЯЖА КОЛБАСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ ЗАРАБОТАЮТ НА НЕВЫЕЗДНЫХ ТУРИСТАХ



Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Россияне, отказавшись от зарубежных курортов, будут тратить деньги внутри страны, что может принести рознице дополнительно до 80 млрд руб.





"ГОСТЕХ" КЛАДУТ В СБЕРБАНК

ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ НАЗНАЧИТЬ ОПЕРАТОРА



Несмотря на наличие альтернативных предложений, Минкомсвязь хочет провести эксперимент по переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу "Гостех" на базе разработок Сбербанка. В "Гостехе" будут представлены сервисы кадастровой регистрации, аренды госимущества и ОМС. Разработка платформы, по экспертным оценкам, может стоить 4-6 млрд руб., а рынок ее услуг оценивается в десятки миллиардов рублей в год. Эксперты говорят о рисках монополизации и слияния "Гостеха" с информационными системами Сбербанка. В Минкомсвязи утверждают, что бюджетных расходов не потребуется, а в эксперименте смогут принять участие и другие разработчики.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.06.2020