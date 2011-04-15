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|15/06/2020
13:35
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 июня
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Банк России установил на 16 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0094
1 Азербайджанский манат 41.4943
100 Армянских драмов 14.5776
1 Белорусский рубль 29.4749
1 Болгарский лев 40.4965
1 Бразильский реал 13.9352
100 Венгерских форинтов 22.8092
1000 Вон Республики Корея 57.9559
10 Гонконгских долларов 90.8299
1 Датская крона 10.6247
1 Доллар США 70.3950
1 Евро 79.1451
100 Индийских рупий 92.5848
100 Казахстанских тенге 17.3406
1 Канадский доллар 51.5450
100 Киргизских сомов 94.0994
10 Китайских юаней 99.2248
10 Молдавских леев 40.9273
1 Новый туркменский манат 20.1416
10 Норвежских крон 72.3730
1 Польский злотый 17.8274
1 Румынский лей 16.3854
1 СДР (специальные права
заимствования) 97.3246
1 Сингапурский доллар 50.4768
10 Таджикских сомони 68.4111
1 Турецкая лира 10.3016
10000 Узбекских сумов 69.1707
10 Украинских гривен 26.2220
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 88.2613
10 Чешских крон 29.6369
10 Шведских крон 75.1345
1 Швейцарский франк 73.8822
10 Южноафриканских рэндов 40.8293
100 Японских иен 65.5691
"AK&M" от 15.06.2020
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