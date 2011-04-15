Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 июня

Банк России установил на 16 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0094

1 Азербайджанский манат 41.4943

100 Армянских драмов 14.5776

1 Белорусский рубль 29.4749

1 Болгарский лев 40.4965

1 Бразильский реал 13.9352

100 Венгерских форинтов 22.8092

1000 Вон Республики Корея 57.9559

10 Гонконгских долларов 90.8299

1 Датская крона 10.6247

1 Доллар США 70.3950

1 Евро 79.1451

100 Индийских рупий 92.5848

100 Казахстанских тенге 17.3406

1 Канадский доллар 51.5450

100 Киргизских сомов 94.0994

10 Китайских юаней 99.2248

10 Молдавских леев 40.9273

1 Новый туркменский манат 20.1416

10 Норвежских крон 72.3730

1 Польский злотый 17.8274

1 Румынский лей 16.3854

1 СДР (специальные права

заимствования) 97.3246

1 Сингапурский доллар 50.4768

10 Таджикских сомони 68.4111

1 Турецкая лира 10.3016

10000 Узбекских сумов 69.1707

10 Украинских гривен 26.2220

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 88.2613

10 Чешских крон 29.6369

10 Шведских крон 75.1345

1 Швейцарский франк 73.8822

10 Южноафриканских рэндов 40.8293

100 Японских иен 65.5691

"AK&M" от 15.06.2020