Повтор! Транснефть может снизить объём услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов

Транснефть может снизить объём услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении компании.



"В апреле 2020 года была заключена новая сделка ОПЕК+, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года. В рамках данной сделки Российская Федерация приняла обязательства по сокращению добычи нефти, ожидается, что это приведёт к снижению объёма услуг, оказываемых группой по транспортировке нефти и нефтепродуктов", - говорится в материалах.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13% до 57 млрд руб. с 50 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1% до 263 млрд руб. с 260 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 3% до 134 млрд руб. со 130 млрд руб.



"AK&M" от 15.06.2020