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15/06/2020
10:12

М.Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года

Правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности России до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа будет реализована в три этапа. Первый, рассчитанный до 2025 года, предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестиционной программы "Российских железных дорог".

На втором этапе – до 2030 года должны быть завершены мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых центров угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Сняты основные системные ограничения по транспортировке угольных грузов на внутренний и внешний рынки.

Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

Реализация программы поможет нарастить угледобычу с 439.3 млн т в 2018 году до 485 млн т к 2035 году по консервативному сценарию и до 668 млн т – по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно.

"AK&M" от 15.06.2020
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