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15/06/2020
11:02

Цены на бензин за неделю, с 1 по 7 июня, выросли на 0.1% до 44.92 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 1 по 7 июня, выросли на 0.1% до 44.92 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин АИ-92 и АИ-98 выросли в цене на 0.1% до 42.47 руб. и 52.1 руб. за литр, соответственно. АИ-95 подорожал на 0.2% до 45.93 руб. за литр. Дизель стал дороже на 0.1% до 47.74 руб.

За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации

на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 6 и 3 копейки соответственно.

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Калининграде - на 0.1%.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 45 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кызыле - на 1.8%, Курске - на 1.4% и Тамбове - на 1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, в Санкт-Петербурге - не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.

"AK&M" от 15.06.2020
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