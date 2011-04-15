Счетная палата выявила нарушения в работе Минсельхоза

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Министерство сельского хозяйства и подконтрольные ему Росрыболовство и Россельхознадзор. Как говорится в сообщении контрольного ведомства, проверка выявила нарушения и недостатки на 900.7 млн руб. Почти две трети от этой суммы (650.1 млн руб.) приходится на Минсельхоз.



В частности, выявлены системные нарушения на 216.4 млн руб. при предоставлении межбюджетных трансфертов. Они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями.



Например, 67 регионов представили недостоверные сведения о достигнутых показателях результативности использования субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 10 - в области мелиорации.



"Несмотря на то, что в целях обеспечения экономической устойчивости субъектов Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции правовые акты, регламентирующие применение штрафных санкций за невыполнение показателей результативности, приостановлены, Минсельхозу России необходимо принять действенные меры по контролю достоверности региональной отчетности", - отметил на коллегии аудитор Михаил Мень.



Анализ предоставления субсидии из федерального бюджета АО "ОЗК" на проведение закупочных и товарных интервенций выявил факты дополнительной нагрузки на федеральный бюджет по затратам на уплату процентов Россельхозбанку порядка 419.7 млн руб.



В 2019 году Министерство, несмотря на снижение ключевой ставки с 7.75 до 6.5%, не проводило работу по снижению процентной ставки по кредитным договорам, заключенным АО "ОЗК" с банком-кредитором. Из общего объема предоставленной субсидии 56.06% или 2601.8 млн руб. направлено АО "ОЗК" на оплату расходов на обслуживание кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк".



Кроме того, в министерстве установлен ряд других нарушений и недостатков в сфере закупок при формировании государственных заданий, использовании информационных технологий, управлении Государственной программой развития сельского хозяйства.



Росрыболовство допустило нарушений на 250.5 млн руб. Многие - в сфере закупок. В частности, Счетная палата выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. Также проверка установила факты неправомерной оплаты работ, несоответствующих условиям контрактов. Речь идет о работах по реставрации двух административных зданий агентства, которые относятся к объектам культурного наследия.



"Были существенно изменены состав и объемы выполняемых работ без внесения соответствующих изменений в техзадание и проектно-сметную документацию. Как следствие, фактически выполненные работы оплачивались по несоответствующим им расценкам. В связи с выявленными признаками причинения ущерба федеральному бюджету в размере 2.9 млн руб. подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру. По отдельным нарушениям по закупкам также подготовлено информационное письмо в ФАС", - сообщил аудитор.



В Россельхознадзоре Счетная палата отметила ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств федерального бюджета при осуществлении закупок малого объема.



Общим недостатком для всех трех проверенных объектов можно назвать недостаточную работу по сокращению объектов незавершенного строительства, подчеркивает СП.



За прошлый год только Росрыболовство немного сократило число ОНС - с 25 до 21 объекта. В двух других ведомствах картина прямо противоположная: вместо сокращения они увеличили количество незавершенных объектов. И если в Россельхознадзоре прирост составил только один объект, то в Минсельхозе - плюс 3.8% или 27 новых ОНС. Общее количество объектов незавершенного строительства Министерства достигло 733 единиц.



"AK&M" от 15.06.2020