Все закрытые в период самоизоляции вестибюли московского метро открылись утром 15 июня

Двадцать пять вестибюлей метро, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока, вновь открылись сегодня, 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.



Во время поездок в метро необходимо быть маске и перчатках.

Всего в период самоизоляции из-за сниженного пассажиропотока были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.



Так, с 05:30 15 июня для пассажиров открыты следующие выходы: Тропарёво - выходы 7 и 8, Спортивная - выход 2, Мякинино - выход 1 и 2, Площадь Революции - выход 11, Александровский сад - выход 8, Хорошёвская - выход 1, Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2, Петровский парк (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5, Шелепиха (Большая кольцевая линия) - выход 4, Черкизовская (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3, Косино (Некрасовская линия) - выход 5 (закрыт проход к станции Косино, открыт - к Лермонтовскому проспекту), Спартак (Таганско-Краснопресненская линия) - выходы 3 и 4, Пионерская (Филёвская линия) - выход 1, Румянцево (Сокольническая линия) - выход 2, Озерная (Солнцевская линия) - выход 1, ЦСКА (Большая кольцевая линия) - выход 2, Боровское шоссе (Солнцевская линия) - выход 1, Кунцевская (Филёвская линия) - выход 1, Говорово (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2, Алма-Атинская (Замоскворецкая линия) - выход 2, Мичуринский проспект (Солнцевская линия) - выход 1, Савёловская (Больш ая кольцевая линия) - выходы 6 и 7, Рассказовка (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5, Филёвский парк (Филёвская линия) - выход 1 и Багратионовская (Филёвская линия) - выход 1.



Московский метрополитен (государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 15.06.2020