"Аэроэкспресс" с 15 июня изменил режим работы и ввёл новые тарифы. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, на поездки в поездах "Аэроэкспресс" действует новый единый тариф "Стандарт", регулярный график движения восстановлен на всех направлениях.



Стоимость билета по тарифу "Стандарт" с 15 июня составляет 300 руб., по тарифу "Бизнес" - 800 руб. Ранее поездка в стандартном вагоне стоила 500 руб., в вагоне бизнес-класса - 1.5 тыс. руб.



Кроме того, "Аэроэкспресс" также восстанавливает регулярный график движения на Шереметьевском и Внуковском направлениях. Между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" поезда вновь курсируют каждые 30 минут: с 05:35 до 23:35 в сторону аэропорта, с 05:15 до 23:45 из аэропорта. Отправление аэроэкспрессов на Внуковском направлении происходит каждый час с 07:00 до 23:00 в обе стороны. На Домодедовском направлении расписание аэроэкспрессов восстановлено с 8 июня - поезда снова отправляются с привычным 30-минутным интервалом.



Помимо этого, с 15 июня до 15 июля компания организует бесплатный автобусный шаттл между терминалом "Аэроэкспресс" и терминалом В в аэропорту "Шереметьево" в связи с временным закрытием аэропортового межтерминального перехода. Шаттлы будут отправляться каждые 30 минут с 06:15 до 00:45 от железнодорожного терминала до терминала В и с 05:45 до 00:15 обратно.



ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".



Компания основана в 2005 году. "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, 7 одноэтажных составов, а также 2 скоростных поезда "Ласточка". Компания имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".



Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов.



В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".



В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлён до Одинцова.



Пассажирами "Аэроэкспресс" в 2019 году стали более 12 млн человек.



"AK&M" от 15.06.2020