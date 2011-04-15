"Сахалин Энерджи" начал работы на объектах "Сахалин-2"

Компания "Сахалин Энерджи" начала работы в рамках комплексного планового останова на объектах газовой инфраструктуры проекта "Сахалин-2". Об этом говорится в сообщении компании.



В этом году технические мероприятия затронут платформу "Лунская-А", объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию N 2 и завод по производству СПГ. У каждого объекта свой перечень работ по диагностике и техническому обслуживанию оборудования.



"Текущие экономическая и эпидемическая ситуации внесли коррективы в изначально планируемые объемы работ комплексного планового останова. Для обеспечения безопасности персонала и стабильности производства компания приняла решение провести работы в срок, но с остановкой одной технологической линии на заводе СПГ и с поочередной остановкой двух технологических линий на платформе "Лунская-А" и ОБТК", - отметил производственный директор "Сахалин Энерджи" Оле Мыклестад, цитируемый в сообщении.



Это решение обусловлено несколькими факторами: проведением на объектах противоэпидемических мероприятий и поддержанием их "стерильного" статуса, обеспечением самоизоляции персонала наряду с ограничениями в привлечении иностранных подрядчиков и сложностью доставки материалов и оборудования из-за границы.



В профилактических работах примут участие около 1500 специалистов, включая порядка 700 человек приглашенного технического персонала. Для сохранения "стерильного" статуса объектов все они, в том числе и сахалинцы, прошли двухнедельную самоизоляцию в специальных корпоративных пунктах временного пребывания с проведением обязательного двукратного тестирования на наличие коронавирусной инфекции. Их организация - одна из мер компании, направленных на сохранение здоровья сотрудников и подрядчиков в условиях неблагоприятной эпидемической ситуации. Кроме того, "Сахалин Энерджи" планирует применять актуальные наработки с использованием технологий удаленной работы и видеосвязи для обеспечения квалифицированной поддержки от заводов-изготовителей и группы инженеров в Южно-Сахалинске.



Во время плановых технических работ "Сахалин Энерджи" продолжит отгрузку нефти и СПГ покупателям. Всего за этот период планируется отгрузить около 600 тыс. тонн СПГ и около 382 тыс. тонн нефти, а порт Пригородное примет 13 судозаходов нефтяных и газовых танкеров.



Ремонтно-технические мероприятия на объектах газовой инфраструктуры проекта "Сахалин-2" продлятся чуть более месяца. Полностью производственный процесс возобновится после завершения запланированного объема профилактических работ.



"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи") является оператором проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов с мощной инфраструктурой добычи, транспортировки и переработки природных углеводородов. Компания является экспортёром нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Акционерами "Сахалин Энерджи" являются Газпром (50% + 1 акция), Shell (27.5% - 1 акция), Mitsui (12.5%) и Mitsubishi (10%).



"AK&M" от 15.06.2020