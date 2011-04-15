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15/06/2020
11:55

М.Мишустин утвердил "дорожную карту" в области инжиниринга и промышленного дизайна

Правительство РФ утвердило "дорожную карту" в области инжиниринга и промышленного дизайна. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишусти.

Объём внутреннего рынка инжиниринга к 2025 году планируется увеличить с 2.8 трлн руб. до 3.9 трлн руб. Документ предусматривает рост доли малого и среднего бизнеса в структуре этой отрасли с 42 до 45% к 2025 году, комплексных контрактов (инжиниринг, снабжение и строительство) – с 30 до 40% от заключаемых на рынке.

Достичь этих показателей поможет совершенствование госрегулирования и улучшение системы кадрового обеспечения. Помимо этого, в числе необходимых для отрасли мероприятий – создание профильных центров на базе инновационных кластеров и вузов, формирование открытого реестра компаний, разработка мер налогового стимулирования, а также подключение к поддержке инжиниринговых фирм институтов развития.

"Дорожная карта" рассчитана на период с 2020 по 2025 год. Доклады о том, как идёт её реализация, будут поступать в Правительство каждые полгода.

"AK&M" от 15.06.2020
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