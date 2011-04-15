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15/06/2020
13:58

"Газпром нефть" находится в устойчивом финансовом положении, А.Дюков

"Газпром нефть" находится в устойчивом финансовом положении. Об этом в своём обращении к акционерам по итогам годового собрания заявил глава компании Александр Дюков. Видео опубликовано на сайте компании.

Он подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы - распространение пандемии и снижение спроса на нефть - компания находится в устойчивом финансовом положении и с низкой долговой нагрузкой.

Ключевыми задачами компании стали защита сотрудников и клиентов от вируса, обеспечение непрерывности производства, сохранение финансовой устойчивости. Компания быстро адаптировалась к новым условиям и решила поставленные задачи.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.

Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.

"AK&M" от 15.06.2020
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