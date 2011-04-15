М.Мишустин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО

Доступ социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к мерам господдержки станет проще благодаря единому реестру СОНКО. Положение о его функционировании утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении Минэкономразвития.



В реестр включены организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а также обладатели президентских грантов. По предварительным оценкам, в перечень войдёт около 24 тыс. СОНКО. Все они смогут претендовать на помощь со стороны государства.



Помимо этого, сформирован реестр НКО, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения COVID-19. В него смогут попасть более 17.5 тыс. организаций, среди них - образовательные, благотворительные, занимающиеся научными исследованиями, продвижением культуры и массового спорта.



Оператором реестров назначено Минэкономразвития, которое будет координировать работу по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию на интернет-порталах.



Формирование таких перечней позволит адресно и эффективно поддержать НКО, попавшие в сложное положение из-за пандемии. Организациям будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Помимо этого, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчётность в контрольные органы, подчёркивает Минэкономразвития.



"AK&M" от 15.06.2020