Восточный Крым обеспечат водой, Главгосэкспертиза

Восточный Крым обеспечат водой. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России.



Так, эксперты Крымского филиала ведомства провели экспертизу материалов обоснования инвестиций в электроснабжение, обустройство подъездных дорог и создание автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с последующим сбросом воды в Северо-Крымский канал. Также выдано положительное заключение по итогам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первый этап работ. Цель проекта - создание современной инфраструктуры для бесперебойного обеспечения питьевой водой восточного региона Республики Крым.



Восточный Крым - один из наиболее вододефицитных регионов полуострова. В 2022 году планируется завершение строительства тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, что позволит гарантированно обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака и Керчи, а также населённых пунктов Ленинского района.



Проект, получивший по итогам проведения экспертизы обоснования инвестиций положительное заключение Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросами в Северо-Крымский канал.



В состав материалов также включены решения по реконструкции Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборных узлов. Кроме того, будут реконструированы сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, построен контрольно-пропускной пункт на основном въезде. Работы пройдут и на тракте водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до насосной станции-1 у села Октябрьское. Здесь построят подъездные дороги вдоль водовода общей протяжённостью 62.34 км, проложат волоконно-оптическую линию связи с подключением к диспетчерским пунктам на водозаборах, оборудуют электроприводами запорную арматуру и выполнят иные работы.



Финансирование планируется осуществлять за счёт федерального и регионального бюджета. Застройщик - Государственное казённое учреждение Республики Крым "Противооползневое управление". Генеральный проектировщик - АО "Объединённая Энергостроительная корпорация".



"AK&M" от 15.06.2020