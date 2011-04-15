Российский завод Hyundai 15-30 июня планирует работать в две смены

Российский завод компании Hyundai Motor в период с 15 по 30 июня 2020 года планирует работать в две производственные смены. Об этом говорится в сообщении компании.



Ежедневно завод будет выпускать более 700 автомобилей.

Предприятие продолжает выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Большая часть сотрудников офиса работает удалённо. О последующем графике работы предприятия компания проинформирует позднее.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.



В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.



"AK&M" от 15.06.2020