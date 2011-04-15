В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыли три самородка-рекордсмена

Сотрудники Калининградского янтарного комбината госкорпорации "Ростех" 11 июня 2020 года добыли в Приморском карьере три самородка-рекордсмена. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Самородку весом 1320 г присвоено имя "Россиянин-2020". Он имеет почти овальную форму и относительно гладкую поверхность. Второй камень весом 1240 г получил имя "Россиянка-2020". По форме самородок, имеющий почти ровные грани, напоминает куб. Третий самородок ромбовидной формы с ребристой поверхностью - самый маленький из трёх: его вес составляет 1000 г. Уникальный камень назвали "Янтарёнком".



Более чем за 70-летнюю историю комбината в янтарном карьере ни разу не находили в один и тот же день несколько самородков. При этом с начала добычного сезона, стартовавшего 18 мая, на комбинате добыто уже четыре уникальных янтарных образования. Напомним, первый был найден 26 мая. Благодаря рекордному весу 2480 г и рисунку на поверхности в виде короны самородок был назван "Победителем" как символ скорой победы над пандемией коронавируса.



Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 кг. Они встречаются достаточно редко. Три года подряд Янтарному комбинату удавалось поддерживать высокий уровень добычи уникальных камней. Так, в 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 году - 17, в 2017 году - 18. До этого в год добывалось не больше 5-6 столь крупных экземпляров янтаря.



Калининградский янтарный комбинат (КЯК) основан в феврале 1947 года, а в начале 2014 года указом президента РФ Владимира Путина передан госкорпорации "Ростех".



"AK&M" от 15.06.2020