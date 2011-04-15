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15/06/2020
13:54

Москва с 16 июня переходит к следующему этапу снятия ограничений

Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге.

С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

"AK&M" от 15.06.2020
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