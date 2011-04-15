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15/06/2020
15:06

Сбербанк запустил сервис проверки подозрительных номеров телефонов

Сбербанк запустил сервис проверки подозрительных номеров телефонов и сайтов в интернете. Об этом говорится в сообщении банка.

"У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт", - подчеркивается в сообщении.

На сайте Сбербанка в разделе "Ваша безопасность" появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники.

Эти данные Сбербанк передаёт в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

Таким образом, ресурс поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 15.06.2020
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