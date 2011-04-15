ФАС отказала Яндексу в приобретении агрегаторов такси группы "Везёт"

ФАС России отказала Яндексу в приобретении агрегаторов такси группы "Везёт". Об этом говорится в сообщении службы.



Совершение сделки противоречит закону "О защите конкуренции".

Напомним, 15 мая 2020 года в ФАС поступило ходатайство о согласовании сделки по приобретению Яндексом агрегатора такси "Везёт", включая все торговые знаки такси группы "Везёт", такие как Fasten, "Лидер", RedTaxi и другие.



ФАС в результате проведённого анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля агрегаторов такси "Яндекс.Такси" и группы "Везёт" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% - в границах девятнадцати субъектов РФ и свыше 50% - в границах тридцати двух субъектов.



Таким образом, в результате совершения сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везёт" усиливают доминирующее положение как на всей территории РФ, так и в границах более половины регионов.



"На сегодняшний день, водители такси могут выбирать между разными агрегаторами в целях поиска наиболее выгодных условий перевозки и высокого пассажиропотока. Пассажиры также свободно переключаются между разными агрегаторами такси в поисках более низкой цены поездки или меньшего времени подачи автомобиля", - пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, цитируемый в сообщении.



"Проанализировав все представленные сторонами сделки материалы, с учётом проведённого анализа рынка агрегаторов такси, ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведёт к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси", - заключил А.Голомолзин.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса за I квартал 2020 года по GAAP выросла на 76% до 5.495 млрд руб. с 3.124 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (не является общепринятыми показателем GAAP) составила 5.148 млрд руб. против 5.44 млрд руб. Выручка увеличилась на 26% до 47.003 млрд руб. с 37.284 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (не является общепринятыми показателем GAAP) - на 13% до 12.147 млрд руб. с 10.768 млрд руб.



Компания "Яндекс.Такси" объединяет сервисы заказа поездок Яндекс.Такси и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы Яндекс.Еда и Яндекс.Шеф. Яндекс.Такси работает с осени 2011 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.06.2020