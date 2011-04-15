Россельхозбанк будет реализовывать активы вместе со Сбербанком и РАД

АО "Россельхозбанк" заключило соглашения с ПАО "Сбербанк" и АО "Российский аукционный дом" с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов. Об этом говорится в сообщении РАД.



В рамках договора со Сбербанком РСХБ может размещать активы на маркетплейсе Портал DA, где зарегистрировано более 14 тыс. проверенных инвесторов. Клиент подключается к порталу portal-da.ru и может получить подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах, осуществлять онлайн-взаимодействие с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены приобретения, заказать обратный звонок, а также получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения при необходимости.



Соглашение с РАД позволит Россельхозбанку представить активы на электронной торговой площадке "Все залоги" с выходом на широкую целевую аудиторию. Сервис представлен на рынке с 2010 года, на ресурсе работают порядка 90 тыс. потенциальных инвесторов.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сберанка.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.06.2020