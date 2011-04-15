Каршеринг Яндекс.Драйв в конце июня начнёт работать в Сочи

Каршеринг Яндекс.Драйв в конце июня 2020 года начнёт работать в Сочи. Об этом говорится в сообщении компании.



Автомобили Hyundai Creta будут ждать на парковке возле аэропорта Сочи. Их можно будет взять на 3, 5, 7 или 14 дней сразу, а потом продлевать аренду. Зона поездок - курорты Краснодарского края.



Формат каршеринга у Драйва в Сочи будет отличаться от привычного, когда брать и оставлять машину можно на любой городской парковке. В Сочи машины стоят рядом с аэропортом, аренда сразу на несколько дней, а потом нужно возвращать их обратно к аэропорту.



Во время аренды можно воспользоваться функцией "передачи руля" - и передать управление родственнику или другу, который тоже зарегистрирован в Драйве.



Машину можно забронировать заранее. То есть ещё в аэропорту вылета можно открыть приложение Драйва и арендовать машину в Сочи. Помимо этого, Драйв расширяет тариф "Межгород". Теперь машину можно взять в Москве, доехать на ней до Сочи и вернуться обратно.



Яндекс.Драйв - каршеринговый сервис с крупнейшим автопарком. Он включает более 18 тыс. машин разных марок, классов и моделей: от Renault и BMW до электрокаров Nissan Leaf и оригинальных Мустангов 60-х годов. Также в автопарке есть грузовые фургоны и вместительные шаттлы на 8 человек Volkswagen Caravelle.



"AK&M" от 15.06.2020