Ингосстрах выплатил 2.44 млн руб. за повреждённый груз

Ингосстрах выплатил 2.44 млн руб. страхового возмещения за груз, повреждённый во время перевозки. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В частности, выплату в размере 1.8 млн руб.получил грузовладелец и ещё 618.4 тыс. руб. было выплачено страхователю за дополнительно понесённые расходы по утилизации груза.



Страховой случай произошёл в декабре 2019 года. Во время перевозки медикаментов, требующих поддержания определённого температурного режима, произошла поломка рефрижераторного оборудования транспортного средства. Это привело к отклонению фактической температуры транспортировки от значений допустимого температурного режима. В результате груз был частично повреждён и признан непригодным.



В соответствии с договором застрахованы гражданская ответственность автоперевозчика и экспедитора перед правомочным лицом за гибель и повреждение груза, расходы по уменьшению убытков от страхового случая, дополнительные расходы, в том числе расходы по утилизации поврежденного груза. Страховая сумма по договору страхования суммарно по всем рискам составляет 40 млн руб.



Ингосстрах сотрудничает с данным клиентом с 2018 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.06.2020