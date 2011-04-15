Кабмин утвердил план мероприятий по продовольственной безопасности

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал план мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности РФ. Об этом свидетельствует стенограмма оперативного совещания с вице-премьерами, размещённая на сайте Кабинета министров.



В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учётом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности.



В том числе предусмотрены шаги по развитию сельских территорий, закупке современной техники для аграриев, поддержке науки и расширению торговли.





"AK&M" от 15.06.2020