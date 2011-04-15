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15/06/2020
15:07

Кабмин утвердил план мероприятий по продовольственной безопасности

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал план мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности РФ. Об этом свидетельствует стенограмма оперативного совещания с вице-премьерами, размещённая на сайте Кабинета министров.

В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учётом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности.

В том числе предусмотрены шаги по развитию сельских территорий, закупке современной техники для аграриев, поддержке науки и расширению торговли.


"AK&M" от 15.06.2020
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