Accenture намерена приобрести Sentelis

Accenture заключила соглашение о приобретении компании Sentelis. Об этом говорится в сообщении Accenture.



Финансовые условия сделки не разглашаются.

Accenture - ведущая глобальная компания, предоставляющая широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных технологий и операций, а также цифровых возможностей.



Sentelis - консалтинговая и инжиниринговая компания со штаб-квартирой во Франции, специализирующаяся на проектировании и масштабировании данных и искусственного интеллекта.





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