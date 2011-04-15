Число убыточных российских банков по итогам первого квартала выросло с 16% до 28%, АБР

Число убыточных российских банков по итогам первого квартала 2020 года ощутимо выросло - с 16% до 28% от общего количества кредитных организаций. В апреле доля убыточных банков увеличилась до 37%, формирование прибыли кредитных организаций существенно затормозилось. Об этом говорится в выпущенном Ассоциацией банков России аналитическом обзоре "Банковская система в цифрах и графиках" за первый квартал 2020 года.



Как отмечают аналитики Ассоциации банков России, показатели рентабельности капитала и активов по итогам первого квартала были отрицательными у группы банков с базовой лицензией (ББЛ), другие группы кредитных организаций продемонстрировали положительные результаты. Рентабельность активов у ББЛ снизилась с 0.6% на 1 января 2020 года до -0.1% на 1 апреля 2020 года, рентабельность капитала за тот же период упала с 3.1% до -0.8%.



В обзоре подчеркивается, что в первом квартале 2020 года на банковский сектор была возложена задача по поддержке населения и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Наличие достаточного запаса капитала и ликвидности, а также грамотные управленческие решения самих банков позволили избежать шоков на банковском рынке.



В то же время на капитал и кредитные портфели банков легла значительная дополнительная нагрузка, на фоне сохранения инерции кредитования наметилось снижение объемов новых ссуд, особенно в ипотеке, усилилась валютизация вкладов, депозитов и остатков на счетах граждан и организаций, ускорился переток клиентских средств в крупные банки, главным образом, в системно значимые.



Во втором квартале проявились первые признаки кредитного сжатия - сокращение объема выданных кредитов в апреле стало рекордным с весны 2015 года, наметилась общая тенденция к ухудшению качества кредитного портфеля домашних хозяйств и организаций нефинансового сектора, наметилось сокращение остатков на счетах нефинансовых организаций, снижаются ставки по депозитам населения и юридических лиц.



Совокупные активы банковского сектора в первом квартале 2020 года увеличились на 8.2% до 104.5 трлн руб. на 1 апреля 2020 года, при этом основной вклад в положительную динамику внесли системно значимые кредитные организации (СЗКО), на которые приходится 70% всех активов сектора. На СЗКО пришлась и основная часть полученной в первом квартале 2020 года прибыли в размере 611.7 млрд руб.



В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд руб., что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение финансового результата в значительной степени было обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля.



С учетом прогнозируемой динамики инфляции, при снижении ключевой ставки до 4-4.5% реальные ставки по депозитам к концу года могут уйти в отрицательную зону, что может повлечь деформирование сложившейся системы фондирования. Особую актуальность в обозримой перспективе приобретает вопрос об источниках доформирования резервов на возможные потери по ссудам, отмечают аналитики Ассоциации банков России.



AK&M Антикризис