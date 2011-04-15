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15/06/2020
17:14

ФАС изучит рынки ТКО, топлива и дорожного строительства

ФАС изучит рынки ТКО, топлива и дорожного строительства. Соответствующие методики утвердили эксперты на заседании Комиссии по проведению анализа товарных рынков, говорится в сообщении антимонопольной службы.

В ФАС прошло очередное заседание Комиссии по проведению анализа товарных рынков. Эксперты рассмотрели проекты методических рекомендаций по проведению анализа состояния конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, на оптовых и розничных рынках топлива, а также на рынке дорожного строительства.

Цель проведения такого анализа ФАС - определение продуктовых границ на оптовых рынках, установление доминирующего положения профильных компаний, определение барьеров входа на рынок и проблем, влияющих на развитие конкуренции, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.


"AK&M" от 15.06.2020
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