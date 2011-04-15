Макдоналдс начал открывать летние веранды для посетителей. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Согласно указу мэра Москвы от 8 июня компания планирует открыть в столице летние площадки уже 16 июня, а с 23 июня все 186 предприятий Макдоналдс Москвы откроются для посещения.



В зависимости от количества посетителей, будет предусмотрена возможность как для привычного обслуживания (когда гость может поесть в интерьере Макдоналдс, либо взять свой заказ с собой), так и для обслуживания только навынос.



Макдоналдс в Башкортостане (6 предприятий в Уфе, 1 в Стерлитамаке и 1 в Нефтекамске) уже принимает посетителей в зале с соблюдением необходимых ограничений. В Белгороде, Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске открылись летние площадки. По мере снятия ограничений в других регионах России Макдоналдс готов возобновить работу, соблюдая все требования региональных властей и обеспечивая безопасность сотрудников и гостей.



McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.



Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года.



Макдоналдс в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых Макдоналдс обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2.5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%.



"AK&M" от 15.06.2020