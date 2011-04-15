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15/06/2020
17:41

Совкомбанк завершил присоединение АКБ "Экспресс-Волга"

ПАО "Совкомбанк" завершило процедуру присоединения АО АКБ "Экспресс-Волга", который был передан инвестору Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на процедуру финансового оздоровления в 2015 году. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.

К настоящему моменту все ключевые направления бизнеса банка и система управления рисками максимально унифицированы с системой управления инвестора, банк со значительным опережением выполняет ключевые финансовые показатели, установленные в утвержденном плане финансового оздоровления. В связи с этим принято решение о досрочном присоединении банка к инвестору.

Присоединение банка также единовременно увеличит капитал инвестора на более чем 18 млрд руб., что значительно повысит нормативы достаточности капитала инвестора, отмечается в сообщении.

Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.06.2020

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