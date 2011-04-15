Совкомбанк завершил присоединение АКБ "Экспресс-Волга"

ПАО "Совкомбанк" завершило процедуру присоединения АО АКБ "Экспресс-Волга", который был передан инвестору Агентством по страхованию вкладов (АСВ) на процедуру финансового оздоровления в 2015 году. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.



К настоящему моменту все ключевые направления бизнеса банка и система управления рисками максимально унифицированы с системой управления инвестора, банк со значительным опережением выполняет ключевые финансовые показатели, установленные в утвержденном плане финансового оздоровления. В связи с этим принято решение о досрочном присоединении банка к инвестору.



Присоединение банка также единовременно увеличит капитал инвестора на более чем 18 млрд руб., что значительно повысит нормативы достаточности капитала инвестора, отмечается в сообщении.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.06.2020