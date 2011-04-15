"Шереметьево" сообщило о видах трансфера между терминальными комплексами

Аэропорт "Шереметьево" в связи с приостановкой работы поездов межтерминального перехода (МТП) сообщил о видах трансфера между терминальными комплексами.



На период временной приостановки движения поездов МТП пассажиры и гости аэропорта могут выбрать один из альтернативных маршрутов для перемещения между северным (Терминалы В, С) и южным (Терминалы D, E, F, Терминал Аэроэкспресс) терминальными комплексами с использованием общественного транспорта.



С 15 июня до 15 июля 2020 года для пассажиров, прибывающих на "Аэроэкспрессе", организована возможность бесплатно добраться до Терминала В на автобусных шаттлах. Шаттлы отправляются каждые 30 минут с 06:15 до 00:45 от железнодорожного терминала до Терминала В и с 05:45 до 00:15 в обратном направлении.



Помимо этого, для проезда к Терминалу В аэропорта "Шереметьево" пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами "Аэроэкспресс", курсирующими от станции метро "Ховрино". Автобус следует без дополнительных остановок по платной трассе напрямую до Терминала В, время в пути составляет около 20 минут.



Напомним, что с 15 июня 2020 года восстановлен регулярный график движения поездов "Аэроэкспресс" от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево".



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



Чистая прибыль "Шереметьево" за 2019 год по МСФО выросла в 2 раза до 22.341 млрд руб. с 11.021 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 38.8% до 27.083 млрд руб. с 19.513 млрд руб., операционные расходы - на 43% до 55.005 млрд руб. с 38.467 млрд руб.



"AK&M" от 15.06.2020