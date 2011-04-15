Семь станций МЦД-1 и МЦД-2 станут пересадочными на БКЛ метро

С семи станций первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский") пассажиры смогут сделать пересадку на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Сейчас на МЦД-1 уже действует две пересадки на первый участок БКЛ. Со станции Савёловская первого диаметра можно пересесть на одноименную станцию БКЛ, переход занимает всего три минуты пешком.



С остановочного пункта Тестовская МЦД-1 пассажиры могут пешком дойти до двух станции Большой кольцевой линии: 14 минут займет путь до станции "Шелепиха" и 12 минут - до станции "Деловой центр" (по данным приложения "Метро Москвы").



Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, с открытием станции "Кунцевская" БКЛ (проектное название "Можайская") у пассажиров МЦД-1 до конца 2021 года появится еще одна пересадка на БКЛ. Для комфортного перехода пассажиров на станции Кунцевская МЦД-1 будет построен дополнительный западный подземный тоннель с вестибюлем.



Пассажиры МЦД-2 смогут пересесть на БКЛ с четырех станций. Со станции Рижская за пять минут можно будет дойти до одноименной станции Большой кольцевой. С развитием этого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) здесь также станут доступны пересадки на проектируемые маршруты МЦД-3 и МЦД-4.



Со строящейся станции второго диаметра Марьина Роща до конца 2022 года откроется пересадка на новую станцию "Марьина Роща" (проектное название "Шереметьевская") БКЛ, а в будущем и пересадка на четвертый диаметр.



Со станции Текстильщики и строящейся станции МЦД-2 Печатники пассажиры смогут перейти на одноименные станции БКЛ.



Всего с запуском Большой кольцевой и открытием еще трех диаметральных маршрутов, с БКЛ можно будет пересесть на 18 станций всех пяти МЦД.



В этом году на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще четыре остановочных пункта: Славянский бульвар, Печатники, Щукинская, Курьяново, а также завершить реконструкцию шести остановочных пунктов: Нахабино, Подольск на втором диаметре и Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка на первом диаметре.



Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово - Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино - Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 15.06.2020