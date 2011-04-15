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15/06/2020
18:33

ФАС выдала предписание киностудии им. М.Горького

ФАС выдала предписание АО ТПО "Киностудия им. М. Горького". Об этом говорится в сообщении службы.

Московское УФАС России признало обоснованной жалобу ООО "НПО ПИР" на действия ТПО "Киностудия им. М. Горького" при проведении закупки на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту.

По мнению заявителя, ТПО "Киностудия им. М. Горького" неправомерно приняло к оценке документы только от одного из членов коллективно поданной заявки.

Столичное антимонопольное ведомство установило, что в закупочной документации ТПО "Киностудия им. М. Горького" отсутствовали требования о том, каким образом коллективному участнику представлять заявку на участие в закупке. Учитывая это, заказчик должен был рассматривать заявку в совокупности всех сторон соглашения как единую и, следовательно, суммировать показатели коллективных участников.

"AK&M" от 15.06.2020
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