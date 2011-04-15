Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/06/2020
18:34

Nokia и Broadcom объявили о сотрудничестве

Компании Nokia и Broadcom объявили о сотрудничестве в области развития современных полупроводниковых технологий, включая новые процессоры типа SoC (System-on-Chip), которые будут интегрироваться в продукты Nokia "5G Powered by ReefShark". Об этом говорится в сообщении Nokia.

Сотрудничество позволит расширить ассортимент чипсетов Nokia ReefShark для решений 5G, повысить производительность и снизить энергопотребление мобильных сетей пятого поколения.

Nokia и Broadcom будут вместе создавать новые решения SoC (System-on-Chip), в которых используются беспроводные технологии Nokia и опыт Broadcom в области интегральных схем ASIC, адаптированных к конкретным приложениям. Повышенная производительность заказных процессорных решений имеет большое значение для реализации возможностей и преимуществ 5G, а также для удовлетворения повышенных требований этой технологии. Сотрудничая с компанией Broadcom, Nokia будет и далее совершенствовать свои процессорные продукты и расширять использование чипсетов ReefShark в беспроводных решениях AirScale.

Новые чипсеты будут использоваться в нескольких компонентах решений Nokia AirScale для беспроводного доступа. Продукты с технологией ReefShark позволят операторам уменьшить размеры и энергопотребление сетевых устройств, повысить их емкость и общую производительность при одновременном снижении совокупной стоимости владения.

Broadcom Inc. - глобальный технологический лидер, который проектирует, создает и поставляет широкий спектр полупроводниковых и инфраструктурных программных решений. Решения Broadcom - это сетевые системы и системы хранения данных в ЦОД, корпоративное ПО, включая ПО для мэйнфреймов, программные решения для кибербезопасности, основанные на функциях автоматизации, мониторинга и защиты, компоненты для смартфонов, телекоммуникационное оборудование и средства автоматизации для промышленных предприятий.

Nokia предлагает всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди заказчиков - операторы связи, сети которых, построенные с использованием радиооборудования Nokia.

"AK&M" от 15.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100