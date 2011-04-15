Компании Nokia и Broadcom объявили о сотрудничестве в области развития современных полупроводниковых технологий, включая новые процессоры типа SoC (System-on-Chip), которые будут интегрироваться в продукты Nokia "5G Powered by ReefShark". Об этом говорится в сообщении Nokia.



Сотрудничество позволит расширить ассортимент чипсетов Nokia ReefShark для решений 5G, повысить производительность и снизить энергопотребление мобильных сетей пятого поколения.



Nokia и Broadcom будут вместе создавать новые решения SoC (System-on-Chip), в которых используются беспроводные технологии Nokia и опыт Broadcom в области интегральных схем ASIC, адаптированных к конкретным приложениям. Повышенная производительность заказных процессорных решений имеет большое значение для реализации возможностей и преимуществ 5G, а также для удовлетворения повышенных требований этой технологии. Сотрудничая с компанией Broadcom, Nokia будет и далее совершенствовать свои процессорные продукты и расширять использование чипсетов ReefShark в беспроводных решениях AirScale.



Новые чипсеты будут использоваться в нескольких компонентах решений Nokia AirScale для беспроводного доступа. Продукты с технологией ReefShark позволят операторам уменьшить размеры и энергопотребление сетевых устройств, повысить их емкость и общую производительность при одновременном снижении совокупной стоимости владения.



Broadcom Inc. - глобальный технологический лидер, который проектирует, создает и поставляет широкий спектр полупроводниковых и инфраструктурных программных решений. Решения Broadcom - это сетевые системы и системы хранения данных в ЦОД, корпоративное ПО, включая ПО для мэйнфреймов, программные решения для кибербезопасности, основанные на функциях автоматизации, мониторинга и защиты, компоненты для смартфонов, телекоммуникационное оборудование и средства автоматизации для промышленных предприятий.



Nokia предлагает всеобъемлющий портфель решений в области сетевого оборудования, программного обеспечения, услуг и лицензирования, доступный по всему миру. Среди заказчиков - операторы связи, сети которых, построенные с использованием радиооборудования Nokia.



"AK&M" от 15.06.2020